Son dakika haber... Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
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Son dakika haber... Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

03.03.2021 16:52 | Son Güncelleme: 03.03.2021 16:57
Son dakika haber... Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Son dakika haberi... KAYSERİ'de, uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

KAYSERİ'de, uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.  

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda Kocasinan ve Talas ilçelerinde belirlenen 2 eve operasyon düzenlendi. Operasyonda Mehmet D., Mehmet S., Muhammet İ., İbrahim B. ve Muhammet A. uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramada toplam 586 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheliler, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.   


Son dakika haber... Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
Son dakika haber... Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Harun Reşit SERBEST

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