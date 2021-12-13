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Son dakika haber... Kaçak kazı yapan şahıslara jandarmadan suçüstü

Son dakika haber... Kaçak kazı yapan şahıslara jandarmadan suçüstü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberine göre Gaziantep İl Jandarma Komutanlığınca Oğuzeli ilçesi Belören Mahallesinde 13 Aralık 2021 günü izinsiz kazı yapan 6 şahıs suçüstü yakalandı.

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep İl Jandarma Komutanlığınca Oğuzeli ilçesi Belören Mahallesinde 13 Aralık 2021 günü izinsiz kazı yapan 6 şahıs suçüstü yakalandı.

Kaçak kazı esnasında kullanılan 1 adet jeneratör, 2 adet hilti, 30 m elektrik kablosu, 2 adet lamba ile çok sayıda kazı aleti ele geçirildi. Şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

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