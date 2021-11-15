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Son dakika haber... İstanbul ve Balıkesir'de 2,4 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi...Nefes kesen operasyon kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber... İstanbul ve Balıkesir'de 2,4 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi.

BALIKESİR (İHA) - İstanbul ve Balıkesir'de 2,4 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi...Nefes kesen operasyon kamerada

Jandarmadan dev uyuşturucu operasyonu

BALIKESİR - Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda toplam 2 milyon 365 bin 698 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Balıkesir'in Karesi ilçesi ve İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan 10 şüpheliden 7'si tutuklanırken, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesiyle İl Jandarma Komutanlığı Narkotik ekipleri, Balıkesir'in Karesi ilçesi ve İstanbul'da iki ayrı operasyon gerçekleştirdi. İlk operasyonda 273 bin 762 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, edinilen bilgiler sonrasında ikinci operasyonun yapılmasına karar verildi. İstanbul'da gerçekleştirilen ikinci operasyonda, jandarma ekipleri, bir araç ve depoda 2 milyon 91 bin 936 adet daha uyuşturucu hapa ulaştı.

Uyuşturucu imal ve satışına yönelik düzenlenen operasyonlar çerçevesinde 10 şüpheli yakalanırken, bunlardan 7'si tutuklanarak cezaevine konuldu. Operasyonda ele geçirilen şüphelilerden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest kalırken, jandarma ekipleri örgüt lideri ve yardımcısı olduğunu belirlediği iki şüpheliyi yakalamak için çalışmalara devam ediyor.

Son dakika haber... İstanbul ve Balıkesir'de 2,4 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi...Nefes kesen operasyon kamerada

Son dakika haber... İstanbul ve Balıkesir'de 2,4 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi...Nefes kesen operasyon kamerada

Son dakika haber... İstanbul ve Balıkesir'de 2,4 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi...Nefes kesen operasyon kamerada

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İhlas Haber Ajansı / Ömer Kantarlıoğlu - Son Dakika Haberleri

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