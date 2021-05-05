- İsrail Lazkiye'yi vurdu: 1 ölü, 6 yaralı
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- İsrail Lazkiye'yi vurdu: 1 ölü, 6 yaralı

İhlas Haber Ajansı / ABU MUCAHİT EL HALEBİ - Haberler | 3. Sayfa

- İsrail Lazkiye'yi vurdu: 1 ölü, 6 yaralı İsrail, Suriye'nin Lazkiye ve Hama kentlerindeki bazı noktalara hava saldırısı düzenledi.

- İsrail Lazkiye'yi vurdu: 1 ölü, 6 yaralı

LAZKİYE - İsrail, Suriye'nin Lazkiye ve Hama kentlerindeki bazı noktalara hava saldırısı düzenledi. Lazkiye'deki saldırıda bir sivilin hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı.

İsrail tarafından Suriye'nin Lazkiye ve Hama kentlerindeki bazı noktalara saldırısı gerçekleştirildi. Lazkiye'deki saldırıda bir sivilin hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı. Saldırı sırasında plastik bir fabrikanın da vurulması sonucu yangın çıktı.İsrail ordusundan saldırı ilişkin bir açıklama henüz yapılmadı.

İsrail, Suriye'nin 2011'de iç savaşın başlamasından bu yana bölgedeki terörist gruplarla mücadele çabaları gerekçesiyle İran bağlantılı askeri milisleri hedef almak için yüzlerce saldırı gerçekleştirmişti.

- İsrail Lazkiye'yi vurdu: 1 ölü, 6 yaralı
- İsrail Lazkiye'yi vurdu: 1 ölü, 6 yaralı
- İsrail Lazkiye'yi vurdu: 1 ölü, 6 yaralı
- İsrail Lazkiye'yi vurdu: 1 ölü, 6 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABU MUCAHİT EL HALEBİ

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