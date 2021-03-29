Son Dakika | Bakan Soylu'nun dayısı, son yolculuğuna uğurlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son Dakika | Bakan Soylu'nun dayısı, son yolculuğuna uğurlandı

Demirören Haber Ajansı / Tayfur KARA - Haberler | Güncel
Son Dakika | Bakan Soylu'nun dayısı, son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika haberleri: İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu'nun, hayatını kaybeden dayısı Selami Reis (79), Samsun'un Bafra ilçesinde toprağa verildi.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu'nun, hayatını kaybeden dayısı Selami Reis (79), Samsun'un Bafra ilçesinde toprağa verildi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 2 haftadır koronavirüs tedavisi gören İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dayısı Selami Reis, dün yaşamını yitirdi. Selami Reis'in cenazesi, Bafra ilçesine bağlı Darboğaz Mahallesi'ndeki evinin önüne getirilerek helallik alındı. Daha sonra Samsun İl Müftüsü Seyfullah Çakır'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Selami Reis, toprağa verildi. Basın mensuplarının görüntü almalarına izin verilmediği törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve akrabalarının yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, milletvekilleri, valiler, belediye başkanları ve partililer katıldı. Cenaze töreninin ardından Bakan Soylu, helikopterle ilçeden ayrıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tayfur KARA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Joe Biden Mahir Ünal Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Esra Erol Guy Ritchie Binnur Kaya Cemal Can Canseven
Spor Caner Erkin Okay Yokuşlu Burak Yılmaz Servet Yardımcı Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Petrol Ali Koç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika | Bakan Soylu'nun dayısı, son yolculuğuna uğurlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.3.2021 14:03:56. #1.15#
title