HDP'nin yasa dışı etkinliğine katılan 11 şüpheli gözaltına alındı
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HDP'nin yasa dışı etkinliğine katılan 11 şüpheli gözaltına alındı

HDP'nin yasa dışı etkinliğine katılan 11 şüpheli gözaltına alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Esenyurt'ta HDP'nin 1 Ağustos tarihinde gerçekleştirdiği yasa dışı etkinliğe katıldıkları tespit edilen 11 şüpheli gözaltına alındı.

Esenyurt'ta HDP'nin 1 Ağustos tarihinde gerçekleştirdiği yasa dışı etkinliğe katıldıkları tespit edilen 11 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü görevlilerince 1 Ağustos tarihinde Esenyurt'ta Halkların Demoratik partisi (HDP) tarafından organize edilen etkinlik ile ilgili yürütülen çalışmalarda yeni bir gelişme yaşandı.

Esenyurt Meydanı'nda gerçekleşen yasa dışı etkinliği ve basın açıklamasına katılan kalabalık grup içerisinden 'Terör Örgütü Lehine' sloganlar atarak 11 şahsın suça karıştığı tespit edildi.

Tespit edilen 7 şahıs ve 4 yaşı küçük şahıs olmak üzere toplam 11 şahıs görüntü inceleme ve tespit çalışması neticesinde yakalandı. Yakalanan şüpheli şahısların yapılan detaylı incelemelerinde 2 şahsın "2893 Sayılı Türk Bayrağı Kanununa Muhalefet", "Kasten Yaralama", "Hakaret", "Tehdit" ve "İş yerinden ve Kurumdan Hırsızlık" gibi geçmiş suç kayıtlarının olduğu anlaşıldı. Yakalanan şüpheli şahıslar hakkında "Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçundan adli işlem yapıldı.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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