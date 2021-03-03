Son dakika... HDP'li Karaçoban Belediye Başkanı Halit Uğun ve şoförü adliyeye sevk edildi

Son dakika haber... Erzurum'da, "terör örgütüne yardım ve yataklık yapma" suçundan gözaltına alınan Karaçoban ilçesinin HDP'li Belediye Başkanı Halit Uğun ve şoförü adliyeye sevk edildi.

Erzurum'da, "terör örgütüne yardım ve yataklık yapma" suçundan gözaltına alınan Karaçoban ilçesinin HDP'li Belediye Başkanı Halit Uğun ve şoförü adliyeye sevk edildi.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince dün gözaltına alınan ve "terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları" iddia edilen Karaçoban Belediye Başkanı Halit Uğun ve akrabası olan şoförü Yakup Uğun'un emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından güvenlik önlemleri altında Erzurum Adliyesi'ne sevk edildi.

Halit Uğun ile şoförü Yakup Uğun, dün özel hareket polislerinin de desteğiyle düzenlenen operasyonda Karaçoban ilçesinde gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Mutaf