Son dakika haber... Hayrabolu Belediye Başkanı İnan'dan, itfaiyecilere ziyaret

Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, İtfaiye Haftası dolayısıyla Hayrabolu İtfaiye İstasyonu'nu ziyaret etti.

İnan, itfaiye personeliyle bir araya gelerek haftalarını kutladı.

İtfaiyecilerin zor şartlarda mesai mefhumu gözetmeden büyük bir özveriyle çalıştığını ifade eden İnan, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için mesai kavramı gözetmeksizin büyük bir özveriyle çalışan tüm itfaiye çalışanlarının İtfaiyecilik Haftası'nı kutlar, tüm vatandaşlarımıza, yangınsız, kazasız, afetsiz ve sağlıklı günler dilerim."