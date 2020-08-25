Son dakika haber! Gürpınar'da bir ev yangın sonucu kullanılamaz hale geldi
Son dakika haberleri: Van'ın Gürpınar ilçesinde yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi.
25.08.2020 17:50 | Son Güncelleme: 25.08.2020 17:56
Van'ın Gürpınar ilçesinde yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi.
Koyunyatağı Mahallesi'nde İhsan Aslan'a ait müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen Van Büyükşehir ile Gürpınar Belediyelerine bağlı ekipler, yangına müdahale etti.
Ekiplerin çalışmaları sonucu yangın kısa sürede söndürülürken ev hasar gördü.
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Kaynak: AA