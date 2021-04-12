Güngören'de güpegündüz iş yeri hırsızlığı kamerada
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Güngören'de güpegündüz iş yeri hırsızlığı kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Güngören'de güpegündüz iş yeri hırsızlığı kamerada Alarma bile aldırış etmeden çuval dolusu tekstil malzemesi çaldılar Güngören'de bulunan bir iş yerinde güpegündüz yaklaşık 40 bin TL değerinde tekstil malzemesi çalan hırsızlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Güngören'de güpegündüz iş yeri hırsızlığı kamerada

Alarma bile aldırış etmeden çuval dolusu tekstil malzemesi çaldılar

İSTANBUL - Güngören'de bulunan bir iş yerinde güpegündüz yaklaşık 40 bin TL değerinde tekstil malzemesi çalan hırsızlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. Alarma bile aldırış etmeden çuval dolusu ürün çalan şüphelilerin rahat tavırları "pes" dedirtti.

Güngören, Merkez Mahallesi Muallim Naci Sokak'ta bulunan mağazada yaşanan hırsızlık olayı "bu kadarına da pes" dedirtti. Dün sabah saatlerinde üç şahıs hafif ticari araç ile iş yerinin önüne geldi. Şahıslar daha sonra, levye ile iş yerinin kepenklerini açarak içeri girdi. İş yerinin alarmına da aldırış etmeyen hırsızlar içeriden çıkardıkları çuvalları araca yüklediler. Yaşanan o anlar ise saniye saniye bir mahalle sakini tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde, üç kişinin çuvalları araca hızlı bir şekilde yüklediği görülüyor.

Güngören'de güpegündüz iş yeri hırsızlığı kamerada
Güngören'de güpegündüz iş yeri hırsızlığı kamerada
Güngören'de güpegündüz iş yeri hırsızlığı kamerada
Güngören'de güpegündüz iş yeri hırsızlığı kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2021 14:12:54. #1.14#
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