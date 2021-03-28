Son dakika haber | Gölcük'te bıçak ve silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
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Son dakika haber | Gölcük'te bıçak ve silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Soner GÜLEZER - Haberler | Güncel
Son dakika haber | Gölcük'te bıçak ve silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Edinilen son dakika haberine göre KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, aralarında husumet olan kişiler arasında çıkan kavgada bıçaklanan Halil Kuru (30) yaşamını yitirirken, silahla ateş açılması sonucu 1 kişi ise yaralandı.

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, aralarında husumet olan kişiler arasında çıkan kavgada bıçaklanan Halil Kuru (30) yaşamını yitirirken, silahla ateş açılması sonucu 1 kişi ise yaralandı.

Olay akşam saatlerinde, Gölcük Değirmendere Yüzbaşılar Mahallesi Seyit Onbaşı Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, husumet bulunan kişiler, parkta bir araya geldiklerinde  aralarında kavga çıktı. Yaşanan arbede sırasında Halil Kuru bıçakla, B.T., ise tabanca ile ateş açılması sonucu bacağından yaralandı. 112 Acil ekipleri yaralanan 2 kişiyi Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Halil Kuru yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Polisin olayla ilgili sürdürdüğü çalışmada 7 kişi gözaltına alındı. Polis olay yerinde incelemede bulunurken, soruşturma devam ediyor. 


Son dakika haber | Gölcük'te bıçak ve silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika haber | Gölcük'te bıçak ve silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika haber | Gölcük'te bıçak ve silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner GÜLEZER

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