Son dakika haber! Gaziantep'te TIR kazası: 1 ölü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber! Gaziantep'te TIR kazası: 1 ölü

20.11.2020 11:44 | Son Güncelleme: 20.11.2020 11:49
Son dakika haber! Gaziantep'te TIR kazası: 1 ölü

Son dakika gündem haberi... GAZİANTEP'te, arızalanınca sürücüsünün emniyet şeridine geçtiği mısır yüklü TIR'a, arkadan gelen TIR çarptı.

GAZİANTEP'te, arızalanınca sürücüsünün emniyet şeridine geçtiği mısır yüklü TIR'a, arkadan gelen TIR çarptı. Kazada park halindeki TIR'ın sürücüsü Ali Kiraz (23), hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde Gaziantep- Şanlıurfa yolunun 11'inci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Gaziantep yönüne giden Ali Kiraz, yönetimindeki plakası öğrenilemeyen TIR'ı arıza yapınca emniyet şeridine geçti. Bu sırada Kiraz'ın bulunduğu TIR'a, arkadan gelen sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen TIR çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı ile bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde TIR sürücüsü Ali Kiraz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Hastane morguna götürülen Ali Kiraz'ın cenazesi, otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.


Son dakika haber! Gaziantep'te TIR kazası: 1 ölü
Son dakika haber! Gaziantep'te TIR kazası: 1 ölü
Son dakika haber! Gaziantep'te TIR kazası: 1 ölü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KANLI

İlgili Haberler

Gaziantep'te TIR kazası: 1 ölü
Gaziantep'te TIR kazası: 1 ölü
Son dakika: Otomobil, TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Son dakika: Otomobil, TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Son dakika haber: Burdur'da feci kaza...Aynı yönde seyreden tırın altına giren otomobil hurdaya döndü
Son dakika haber: Burdur'da feci kaza...Aynı yönde seyreden tırın altına giren otomobil hurdaya döndü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden İlham Aliyev Cevdet Yılmaz Berat Albayrak Abdülhamit Gül
Magazin Kutsi Teoman Cem Yılmaz Demet Akalın
Spor Cenk Tosun Erol Bulut Fatih Terim Abdullah Avcı Sebastian Vettel
Tüm Haberler Faiz Türk Kasım Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber! Gaziantep'te TIR kazası: 1 ölü - Gaziantep
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.11.2020 12:09:38. #1.14#
title