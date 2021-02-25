Son dakika haberleri! Fatih'teki kaçak tütün operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi serbest bırakıldı
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Son dakika haberleri! Fatih'teki kaçak tütün operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi serbest bırakıldı

25.02.2021 12:59 | Son Güncelleme: 25.02.2021 13:10

Son dakika haberler: Fatih'te kaçak tütün üreten ve satan kişilere yönelik operasyonda gözaltına alınan iki şüpheli serbest bırakıldı.

Fatih'te kaçak tütün üreten ve satan kişilere yönelik operasyonda gözaltına alınan iki şüpheli serbest bırakıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede kaçak tütün üretim ve satışının yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

İlçede 2 ayrı adres tespit eden ekipler, söz konusu adreslere yaptıkları operasyonda, C. A. ve F. T.'yi yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 316 kilogram kıyılmış tütün, 232,5 kilogram nargile tütünü, 105 kilogram pipo tütünü, 24 bin dolu makaron ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler C. A. ve F. T. çıkarıldıkları mahkemede serbest bırakıldı.

Son dakika haberleri! Fatih'teki kaçak tütün operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi serbest bırakıldı
Son dakika haberleri! Fatih'teki kaçak tütün operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi serbest bırakıldı
Son dakika haberleri! Fatih'teki kaçak tütün operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi serbest bırakıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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