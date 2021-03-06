Fatih'te drone destekli trafik denetimi

Alper KORKMAZ Fatih'te kısıtlamanın kaldırıldığı ilk cumartesi günü polis ekipleri drone destekli trafik denetimi yaptı. Kırmızı ışık, emniyet kemeri ve seyir halindeyken cep telefonu ile konuşan sürücüler drone ile tespit edilerek kurallara uymayanlara ceza kesildi.

Fatih'te kısıtlamanın uygulanmadığı ilk Cumartesi trafik polisleri, drone destekli denetim yaptı. Vatan Caddesi'ndeki denetimde trafik ihlali yapan sürücüler havadan drone ile tespit edildi. Kemer takmayan, kırmızı ışıkta geçen, seyir halindeyken cep telefonuyla konuşan sürücülere ceza kesildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı