Son dakika haber! Evinin bahçesinde ölü bulundu
Demirören Haber Ajansı, Tuna İşleyen - Güncel
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Bir son dakika haberine göre KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde Havva Şahin (77) evinin bahçesinde ölü bulundu.
TAVŞANLI, KÜTAHYA (DHA) - KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde Havva Şahin (77) evinin bahçesinde ölü bulundu.
Tavşanlı ilçesinde oğlu ile birlikte yaşayan Havva Şahin, evinin bahçesinde hareketsiz yatarken bulundu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, Şahin'in yaşamını yitirdiğini belirledi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yapılan incelemenin ardından Havva Şahin'in cansız bedeni, otopsi için Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.