Son dakika haber | Eski uzman çavuş, eşini koruyan jandarmalarla çatıştı; 1 astsubay yaralı (3)
Demirören Haber Ajansı / Fatih Yılmaz - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: TUTUKLANDIŞüpheli eski uzman çavuş Ömer Solmaz, savcılıktaki sorgusunun ardından mahkemeye sevk edildi.
TUTUKLANDI
Şüpheli eski uzman çavuş Ömer Solmaz, savcılıktaki sorgusunun ardından mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla tutuklanan Solmaz, cezaevine gönderildi.
Demirören Haber Ajansı / Fatih Yılmaz - Son Dakika Haberleri
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