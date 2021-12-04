Son dakika haber... Emniyet Müdürü Ebubekir Fil, vatandaşlarla bir araya geldi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber... Emniyet Müdürü Ebubekir Fil, vatandaşlarla bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber... Emniyet Müdürü Ebubekir Fil, vatandaşlarla bir araya geldi

Son dakika 3. sayfa haberi: Mersin'in Tarsus ilçesi Emniyet Müdürü Ebubekir Fil, vatandaşlarla bir araya geldi.

TARSUS, MERSİN (İHA) - Mersin'in Tarsus ilçesi Emniyet Müdürü Ebubekir Fil, vatandaşlarla bir araya geldi.

Tozkoparan Zahit Mahallesi'nde vatandaşların sorunlarını dinleyen Emniyet Müdürü Ebubekir Fil,

kentte yaşayan bireylerle huzurlu bir Tarsus için çalışacaklarını söyledi.

Vatandaşları tek tek dinleyen Fil, "Emniyetteki kapım sizlere sonuna kadar açıktır. Sorununuz, sıkıntınız olursa her zaman yanınızdayız. Biz buraya hizmet vermeye geldik" dedi.

Fil, bu tür toplantıları aralıksız yapacaklarını ifade etti. - MERSİN

Son dakika haber... Emniyet Müdürü Ebubekir Fil, vatandaşlarla bir araya geldi

Son dakika... Şehit ateşi Mersin'e düştü

Son dakika... Şehit ateşi Mersin'e düştü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title