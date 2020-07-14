Son dakika haber... Elektrik hattı kısa devre yaptı, 3 bin balya saman yandı Son dakika haberleri: BURDUR'da, yer altından geçen elektrik hattında meydana gelen kısa devre sonucu çıkan yangında, 3 bin balya saman kullanılamaz hale geldi.

BURDUR'da, yer altından geçen elektrik hattında meydana gelen kısa devre sonucu çıkan yangında, 3 bin balya saman kullanılamaz hale geldi. İnsuyu mevkisinde, öğle saatlerinde, İbrahim Akpınar'ın evinin yanındaki saman balyalarının altından geçen sondaj kuyusuna ait dalgıç pompanın elektrik hattında, kısa devre meydana geldi. Balyaların tutuştuğunu gören köylülerin haber vermesiyle bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Burdur Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına hemen müdahalede etti. İş makinesiyle dağıtılan saman balyalarını saran alevler, kontrol altına alınıp, söndürüldü. İbrahim Akpınar, dalgıç pompada kısa devre meydana geldiğini belirterek, "3 bin balya saman yanarak kül oldu" dedi.

Kaynak: DHA