Son dakika haber! Eğitim-Bir-Sen: 'Doçentlik Yönetmeliği'ndeki hak ihlallerine dava açtık

Son dakika haber... EĞİTİMCİLER Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen), Doçentlik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'te hukuka aykırı ve doçent adayları yönünden hak kaybı ve hak ihlali doğuran değişiklik maddelerine karşı Danıştay Başkanlığı'na iptal davası açtıklarını belirtti.

EĞİTİMCİLER Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen), Doçentlik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'te hukuka aykırı ve doçent adayları yönünden hak kaybı ve hak ihlali doğuran değişiklik maddelerine karşı Danıştay Başkanlığı'na iptal davası açtıklarını belirtti.

Eğitim-Bir-Sen tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, 10.8.2021 tarihli ve 31564 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Doçentlik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'te değişiklik maddelerine karşı Danıştay Başkanlığı'na iptal davası açtıkları kaydedilerek, şu ifadelere yer verildi:

"10.8.2021 tarihli ve 31564 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Doçentlik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile doçentlik başvurusunda bulunup eser değerlendirme aşamasında başarısız sayılmasına, asgari başvuru şartlarını sağlamadığı veya etik ihlalde bulunduğu gerekçesiyle başvurusunun iptaline karar verilen adayın aynı bilim, sanat alanında yeniden doçentliğe başvuru yapması, bahse konu işlemlere karşı dava açması durumunda davasının kesinleşmesine bağlanmış; bu hükme aykırı olarak yapılan başvuruların işleme alınmayacağı hüküm altına alınmıştır. Diğer bir ifadeyle, doçentlik başvurusunda bulunup eser değerlendirme aşamasında başarısız sayılmasına, asgari başvuru şartlarını sağlamadığı veya etik ihlalde bulunduğu gerekçesiyle başvurusunun iptaline karar verilen adaylar, söz konusu işlemlerin hukuka ve kanuna aykırı olduğu iddiasıyla iptal davası konusu ederek hak arama özgürlüklerini kullanmaları ile yeniden doçentlik başvurusu yapmak suretiyle akademik yükselme ve kariyer haklarını kullanmaları arasında tercih yapmaya zorlanmaktadır. Dava konusu ettiğimiz yeni düzenlemeyle doçentlik başvurusu sonuçlanmamış adayların aynı ya da farklı bilim/sanat alanından yeniden doçentlik başvurusunda bulunamayacakları da hüküm altına alınmıştır. 2547 sayılı kanuna, anayasaya ve uluslararası hukuka aykırı, doçent adaylarının hak arama özgürlükleri ile yükseköğrenim ve akademik kariyer haklarını açıkça ihlal eden bu düzenlemeleri yargıya taşıdık."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı