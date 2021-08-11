Son dakika haber! Eğitim-Bir-Sen: 'Doçentlik Yönetmeliği'ndeki hak ihlallerine dava açtık
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber! Eğitim-Bir-Sen: 'Doçentlik Yönetmeliği'ndeki hak ihlallerine dava açtık

Son dakika haber! Eğitim-Bir-Sen: 'Doçentlik Yönetmeliği'ndeki hak ihlallerine dava açtık
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber... EĞİTİMCİLER Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen), Doçentlik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'te hukuka aykırı ve doçent adayları yönünden hak kaybı ve hak ihlali doğuran değişiklik maddelerine karşı Danıştay Başkanlığı'na iptal davası açtıklarını belirtti.

EĞİTİMCİLER Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen), Doçentlik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'te hukuka aykırı ve doçent adayları yönünden hak kaybı ve hak ihlali doğuran değişiklik maddelerine karşı Danıştay Başkanlığı'na iptal davası açtıklarını belirtti.

Eğitim-Bir-Sen tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, 10.8.2021 tarihli ve 31564 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Doçentlik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'te değişiklik maddelerine karşı Danıştay Başkanlığı'na iptal davası açtıkları kaydedilerek, şu ifadelere yer verildi:

"10.8.2021 tarihli ve 31564 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Doçentlik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile doçentlik başvurusunda bulunup eser değerlendirme aşamasında başarısız sayılmasına, asgari başvuru şartlarını sağlamadığı veya etik ihlalde bulunduğu gerekçesiyle başvurusunun iptaline karar verilen adayın aynı bilim, sanat alanında yeniden doçentliğe başvuru yapması, bahse konu işlemlere karşı dava açması durumunda davasının kesinleşmesine bağlanmış; bu hükme aykırı olarak yapılan başvuruların işleme alınmayacağı hüküm altına alınmıştır. Diğer bir ifadeyle, doçentlik başvurusunda bulunup eser değerlendirme aşamasında başarısız sayılmasına, asgari başvuru şartlarını sağlamadığı veya etik ihlalde bulunduğu gerekçesiyle başvurusunun iptaline karar verilen adaylar, söz konusu işlemlerin hukuka ve kanuna aykırı olduğu iddiasıyla iptal davası konusu ederek hak arama özgürlüklerini kullanmaları ile yeniden doçentlik başvurusu yapmak suretiyle akademik yükselme ve kariyer haklarını kullanmaları arasında tercih yapmaya zorlanmaktadır. Dava konusu ettiğimiz yeni düzenlemeyle doçentlik başvurusu sonuçlanmamış adayların aynı ya da farklı bilim/sanat alanından yeniden doçentlik başvurusunda bulunamayacakları da hüküm altına alınmıştır. 2547 sayılı kanuna, anayasaya ve uluslararası hukuka aykırı, doçent adaylarının hak arama özgürlükleri ile yükseköğrenim ve akademik kariyer haklarını açıkça ihlal eden bu düzenlemeleri yargıya taşıdık."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahmut Özer Tanju Özcan Meral Akşener Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli
Magazin Ece Üner Müge Anlı Tuğba Özay Deniz Akkaya
Spor Muslera Caner Erkin Hakan Reçber Abdullah Avcı Alex Teixeira
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber! Eğitim-Bir-Sen: 'Doçentlik Yönetmeliği'ndeki hak ihlallerine dava açtık - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.8.2021 12:02:11. #1.15#

title