Son dakika haber | Düzce'deki Hasanlar Barajı'nda su seviyesi yükselmeye başladı
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Son dakika haber | Düzce'deki Hasanlar Barajı'nda su seviyesi yükselmeye başladı

25.02.2021 11:49 | Son Güncelleme: 25.02.2021 11:53
Son dakika haber | Düzce'deki Hasanlar Barajı'nda su seviyesi yükselmeye başladı

Son dakika gündem haberi: DÜZCE'de, 37,5 milyon metreküp kapasiteli Hasanlar Barajı'nda 3 milyon metreküpe kadar düşen su seviyesi, yağmur ve kar yağışlarının ardından 12 milyon metreküpe çıktı.

DÜZCE'de, 37,5 milyon metreküp kapasiteli Hasanlar Barajı'nda 3 milyon metreküpe kadar düşen su seviyesi, yağmur ve kar yağışlarının ardından 12 milyon metreküpe çıktı.

Kentte tarım arazilerinin sulanmasında, gerek duyulduğu zamanlarda içme suyu kullanımı amaçlı kullanılan Hasanlar Barajı'nda su seviyesi geçen aylarda kuraklık nedeniyle 3 milyon metreküpe kadar düştü. Ancak şubat ayında yağan karla birlikte su seviyesi normale dönmeye başladı.

DSİ 55. Düzce Şube Müdürü Deniz Yıldız, ilerleyen aylarda su konusunda bir sıkıntı gözlemlemediklerini ifade ederek "Hasanlar Barajı içme suyu, sulama ve enerji üretmek amacıyla kurulan bir barajımız. 37,5 milyon metreküplük su depolama hacmine sahip. Her yıl bizim kurak periyod dediğimiz kasım-aralık aylarında su seviyeleri düşer. Hasanlar Barajı'nda da her yıl kasım-aralık ayında yüzde 10 en düşük yüzde 8'lik bir su oranı olmaktadır. Bu aylarda yaklaşık 4 milyon metreküplük su depolama hacmine sahip oluruz. Bu yıl daha kurak geçti. Su seviyesi yüzde 5 oranına kadar geriledi. Yaklaşık 3 milyon metreküp su kalmıştı." dedi.

Son yağışların ardından su seviyesinin yükseldiğini ifade eden Yıldız, "Son 1 ayda yağan kar, yağmurlarla birlikte baraj hacmimiz arttı. Şu anda yaklaşık yüzde 31-32 bandına ulaştı. 12 milyona yakın su hacmine ulaştı. Hasanlar Barajı gibi depolaması büyük olan barajlarda yağış periyodunda bulunuyoruz. Karların erimesi, Nisan-Mayıs aylarında yaşanacak yağışlar büyük ihtimalle dolduracağız. Herhangi bir sıkıntı gözlemlemiyoruz. Hasanlar Barajı'nın asıl amacı Düzce Ovası'nın sulanması. 1 ay önce gerçekten sıkıntı vardı. Korkumuz kar, yağmur yeterince yağmayacak ve su yükselmeyecek yönündeydi. Ancak yüzde 30'luların üzerine çıktığı için bir sıkıntı yaşamayacağız" diye konuştu.


Son dakika haber | Düzce'deki Hasanlar Barajı'nda su seviyesi yükselmeye başladı
Son dakika haber | Düzce'deki Hasanlar Barajı'nda su seviyesi yükselmeye başladı
Son dakika haber | Düzce'deki Hasanlar Barajı'nda su seviyesi yükselmeye başladı
Son dakika haber | Düzce'deki Hasanlar Barajı'nda su seviyesi yükselmeye başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tezcan SOLMAZ

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