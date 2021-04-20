Son dakika haberi... DİYARBAKIR - Trafo patlaması sonucu 2 araç yandı
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Son dakika haberi... DİYARBAKIR - Trafo patlaması sonucu 2 araç yandı

Anadolu Ajansı / Yusuf Batı - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde trafo patlaması sonucu 2 araç yandı.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde trafo patlaması sonucu 2 araç yandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kale Mahallesi Diyarbakır Caddesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle elektrik trafosunun patlaması sonucu yangın çıktı.

Kısa sürede yangının büyümesi sonucu alevlerin sıçradığı 2 araçta da yangın çıktı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın güçlükle söndürüldü.

Yangın nedeniyle 2 araç ve trafo kullanılamaz hale geldi.

Son dakika haberi... DİYARBAKIR - Trafo patlaması sonucu 2 araç yandı
Son dakika haberi... DİYARBAKIR - Trafo patlaması sonucu 2 araç yandı
Son dakika haberi... DİYARBAKIR - Trafo patlaması sonucu 2 araç yandı
Son dakika haberi... DİYARBAKIR - Trafo patlaması sonucu 2 araç yandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Batı

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