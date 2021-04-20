Son dakika haberi... DİYARBAKIR - Trafo patlaması sonucu 2 araç yandı
Son dakika habere göre Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde trafo patlaması sonucu 2 araç yandı.
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde trafo patlaması sonucu 2 araç yandı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kale Mahallesi Diyarbakır Caddesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle elektrik trafosunun patlaması sonucu yangın çıktı.
Kısa sürede yangının büyümesi sonucu alevlerin sıçradığı 2 araçta da yangın çıktı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın güçlükle söndürüldü.
Yangın nedeniyle 2 araç ve trafo kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Batı