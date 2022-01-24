Son dakika haber: Dinar'da bitkisel atık yağlar toplanacak - Haberler
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Son dakika haber: Dinar'da bitkisel atık yağlar toplanacak

Son dakika haber: Dinar'da bitkisel atık yağlar toplanacak
AA / Mehmet Kandemir - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Dinar'da belediye ve üniversite iş birliğinde geri dönüşümde kullanmak üzere bitkisel atık yağ toplama kampanyası başlatıldı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Dinar'da belediye ve üniversite iş birliğinde geri dönüşümde kullanmak üzere bitkisel atık yağ toplama kampanyası başlatıldı.

Kampanya çerçevesinde ilçedeki, lokantalar, sanayi mutfakları, oteller, yemekhaneler, hazır yemek üretimi yapan firmalar ile evlerde oluşan bitkisel atık yağların kanalizasyonlara dökülerek çevrenin kirlenmesinin önlenmesi ve geri dönüşüme kazandırılması hedefleniyor.

Başlatılan kampanya için Dinar Belediyesi önü, Korubaşı Mahallesi ve Fatih Mahallesi'ne bitkisel atık yağ toplama bidonları bırakıldı.

Öte yandan kampanyaya Dinar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda da uygulanacağı öğrenildi.

AA / Mehmet Kandemir - Son Dakika Haberleri

Üniversite, Hisarcık, Güncel, Haber

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