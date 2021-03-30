Son dakika haber! Demir parmaklıklara sıkışan köpeği itfaiye kurtardı
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Son dakika haber! Demir parmaklıklara sıkışan köpeği itfaiye kurtardı

Demirören Haber Ajansı / Atilla ATMACA - Haberler | Güncel
Son dakika haber! Demir parmaklıklara sıkışan köpeği itfaiye kurtardı

Son dakika haberine göre KONYA'nın Ereğli ilçesinde, mezarlık kapısının demir parmaklıklarına sıkışan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

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KONYA'nın Ereğli ilçesinde, mezarlık kapısının demir parmaklıklarına sıkışan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, öğleden sonra, Meydanbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Mezarlık kapısının demir parmaklıklarının arasına bir köpek sıkıştı. Çevredekiler durumu iftaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine mezarlığa gelen itfaiye ekipleri, parmaklıkları genişleterek köpeği sıkıştığı yerden kurtardı. Köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.


Son dakika haber! Demir parmaklıklara sıkışan köpeği itfaiye kurtardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Atilla ATMACA

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