Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü mesajı Açıklaması
AA / Abdullah Yasin Güler - Haberler | Politika
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü'nü kutladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü'nü kutladı.
Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye, haklı davasında dün olduğu gibi bugün de kardeş Filistin halkının yanındadır, olmaya da devam edecektir." ifadesini kullandı.
AA / Abdullah Yasin Güler - Son Dakika Haberleri
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