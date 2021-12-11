ÇORUM (İHA) - Çorum'da iki grup arasında silahlı kavga kamerada: 4 yaralı

ÇORUM - Çorum'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada aralarında bir din görevlisinin de bulunduğu 4 kişi yaralandı.

Olay, Çorum Ulukavak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında daha önceden husumet bulunan Rafet C.K., Gökhan K. ile Umut C.Ş. Yazıçarşı Kavşağında karşılaştı. Bu sırada Umut C.Ş., yanında bulunan tüfekle Rafet C.K.'ye ateş etmeye başladı. Çatışmanın olduğu esnada tesadüfen cadde üzerinde bulunan M. P., C.G. ve Y.A. tüfekten çıkan saçmalarla yaralanırken, Umut C.Ş., Rafet C.K'yı tüfekle kovalamaya başladı. Rafet C.K., vurulmamak için bir işyerine sığınsa da ayaklarına isabet eden saçmalarla yaralandı. Elinde tabanca ile işyerinin önüne gelen Gökhan K. da Umut C.Ş.'ye ateş ederek olay yerinden kaçtı.

Din görevlisi de yaralandı

Olayın ardından 4 kişi yaralanırken, yaralılar 112 ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan C.G'nin bölgede bulunan bir camide din görevlisi olduğu öğrenildi.