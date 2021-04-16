Son dakika haber... Burdur'da hafif ticari araçla kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı
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Son dakika haber... Burdur'da hafif ticari araçla kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

Son dakika haber... Burdur'da hafif ticari araçla kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı
Anadolu Ajansı / Bilal Altıok - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Burdur'da hafif ticari araç ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Burdur'da hafif ticari araç ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Mevlüt A. idaresindeki 07 CSK 09 plakalı kamyonet, Organize Sanayi Kavşağı'nda İbrahim Parlak'ın (81) kullandığı 15 NE 560 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, sürücü Parlak'ın kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Parlak'ın eşi İlkay Parlak (73) ile diğer sürücü Mevlüt A. Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İlkay Parlak, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Hafif yaralanan Mevlüt A. ise hastanedeki tedavisinin ardından emniyete götürüldü.

Haberi alan Parlak çiftinin yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Altıok

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