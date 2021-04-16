Son dakika haber... Burdur'da hafif ticari araçla kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

Gelen son dakika haberlerine göre Burdur'da hafif ticari araç ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.