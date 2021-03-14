Son dakika haber | Bornova'da genç çift banyoda ölü bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber | Bornova'da genç çift banyoda ölü bulundu

14.03.2021 05:48 | Son Güncelleme: 14.03.2021 05:53

Son dakika haberi: Bornova'da genç çift banyoda ölü bulundu İzmir'in Bornova ilçesinde genç bir çift banyoda ölü bulundu.

Bornova'da genç çift banyoda ölü bulundu

İZMİR - İzmir'in Bornova ilçesinde genç bir çift banyoda ölü bulundu. Banyoda bulunan tüplü şofbenden zehirlendiği değerlendirilen çiftin kesin ölümü otopsi sonucunda belli olacak.

Olay, Bornova ilçesi Rafet Paşa Mahallesi 5176 Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın 2. katındaki dairede meydana geldi. İddiaya göre, mali müşavir Volkan Atılgan (36), ayağından ameliyat olan annesi Pervin Atılgan'ın bakım ihtiyaçlarını karşılamak için eşi kuaför Sevim Atılgan ile birlikte yaklaşık bir haftadır annesinin evinde kalmaya başladı.

Anne, banyonun kapısını çaldı ama açan olmadı

Gece saatlerinde eşi ile birlikte banyoya giren çiftten yaklaşık bir saattir haber alamayan Pervin Atılgan, banyonun kapısını çaldı. Kapının açılmaması ve içeriden seslerin gelmemesinden şüphelen anne Pervin Atılgan, banyonun kapısını açtığında oğlu ve gelininin yerde hareketsiz şekilde yattığını fark etti.

Hastaneye kaldırılan çift, hayata döndürülemedi

Bunun üzerine polise ve 112 Acil Servis ekiplerine ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince çiftin hayatını kaybettiği belirlendi. Her ihtimale karşı genç çifte kalp masajı yapan sağlık ekipleri, daha sonra çifti ambulansa alarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürdü. Burada da yapılan canlandırma çalışmalarına rağmen Volkan ve Sevim Atılgan çifti hayata döndürülemedi.

Hastaneye akın eden yakınları sinir krizleri geçirdi

Adrese gelen olay yeri inceleme ekiplerince evin içerisinde incelemelerde bulunulurken, acı habere alarak hastaneye gelen genç çiftin yakınları ise sinir krizleri geçirdi.

Öte yandan, ilk incelemelerde genç çiftin banyoda bulunan tüplü şofbenden zehirlenmiş olabileceği değerlendirilirken, hastaneye gelen savcının incelemesinin ardından çiftin cenazesi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Son dakika haber | Bornova'da genç çift banyoda ölü bulundu
Son dakika haber | Bornova'da genç çift banyoda ölü bulundu
Son dakika haber | Bornova'da genç çift banyoda ölü bulundu
Son dakika haber | Bornova'da genç çift banyoda ölü bulundu
Son dakika haber | Bornova'da genç çift banyoda ölü bulundu
Son dakika haber | Bornova'da genç çift banyoda ölü bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA İÇ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Joe Biden Ümit Özdağ Ziya Selçuk Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Şevket Çoruh Ferhan Şensoy İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Hakan Kutlu Ünal Karaman Aykut Kocaman Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber | Bornova'da genç çift banyoda ölü bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.3.2021 05:55:57. #1.14#
title