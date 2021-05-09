Son dakika haber... Bakan Gül'den Anneler Günü paylaşımı

Son dakika haberi... Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Anneler Günü dolayısıyla geçen ay kaybettiği annesine yazdığı şiiri paylaştı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Anneler Günü dolayısıyla geçen ay kaybettiği annesine yazdığı şiiri paylaştı.

9 Nisan tarihinde annesi Saliha Gül hanımefendiyi kaybeden Gül, annesinin tedavi gördüğü sırada kaleme aldığı şiiri sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakan Gül'ün annesine yazdığı şiirde şu dizeler yer aldı: "Anne cennet serinliği yüzümde anne, her sesleniş bir tesbih anne, güneşi çocukların anneyle doğar güneş, sabah olmadı bugün annemi göremedim güneşi göremedim." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı