Bakan Akar'dan sürpriz Irak ziyareti (4)
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Bakan Akar'dan sürpriz Irak ziyareti (4)

18.01.2021 19:00 | Son Güncelleme: 18.01.2021 19:07
Bakan Akar'dan sürpriz Irak ziyareti (4)

Bakan Akar'dan sürpriz Irak ziyareti (4)IRAK CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile resmi ziyarette bulunduğu Bağdat'taki görüşmelerini sürdürüyor.

Bakan Akar'dan sürpriz Irak ziyareti (4)

IRAK CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile resmi ziyarette bulunduğu Bağdat'taki görüşmelerini sürdürüyor. Başbakan Mustafa Kazımi ile görüşmesinin ardından Cumhurbaşkanlığına geçen Bakan Akar, Cumhurbaşkanı Berham Salih tarafından kabul edildi. Görüşmeye, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de katıldı.

Bakan Akar'dan sürpriz Irak ziyareti (4)
Bakan Akar'dan sürpriz Irak ziyareti (4)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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