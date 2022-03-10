Son dakika haber | ATSO, savaşın Antalya'ya zararını belirliyor

ANTALYA (DHA) - ANTALYA Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, hem turizm hem tarım açısından önemli iki pazar ülke Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın Antalya'ya zararını belirlemek ve sektörlerin destek talepleriyle ilgili çalışma başlatıldığını açıkladı. Çetin, savaş öncesi Antalya'ya tatile gelip dönemeyen 2 bin civarındaki Ukraynalı turistin otellerde misafir edildiğini belirtti.

ATSO Başkanı Davut Çetin, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle Antalya'da ciddi bir sessizliğin hakim olduğuna dikkati çekti. Çetin, "Herkes savaşın sonuçlarının ne olacağını merak ediyor. Ama bizim hem tarım hem de turizm tarafında çalışmalarımız devam ediyor. Hasar tespiti ne olur, turizmi tam göremiyoruz ama tarımda ciddi sıkıntılar var. Antalya Tarım Komisyonu ile çalışmalar başlattık. Hasar tespiti yaparak, nasıl destekler sağlanabilir, hem ihracatçıya, hem tüccara hem de üreticilere destek taleplerimiz olacak" dedi.

"Umuyoruz burada bir sonuç çıkar ve hepimiz rahatlarız. Savaş başlamadan önce Antalya'da tatil yapan Ukraynalılar vardı, onlar şu anda otellerde. Bir süreliğine bizim misafirimiz olarak rezervasyonları bitmesine rağmen devam ediyor. Bir süre daha onları burada ağırlarız, ondan sonra bir çözüm bulunacaktır. Gelen mülteciler nereye yerleştirilecekse onlar da oraya gönderilebilir. Şu anda 2 bin civarında Ukraynalı vatandaş var geri dönemeyen."