Son dakika haber! Arnavutköy'de çöp kamyonunun çarptığı bisikletli hayatını kaybetti
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Son dakika haber! Arnavutköy'de çöp kamyonunun çarptığı bisikletli hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı / Murat Paksoy - Haberler | Güncel
Son dakika haber! Arnavutköy'de çöp kamyonunun çarptığı bisikletli hayatını kaybetti

Edinilen son dakika gelişmesine göre Arnavutköy'de çöp kamyonunun çarptığı kişi öldü.

Arnavutköy'de çöp kamyonunun çarptığı kişi öldü.

Yavuz Selim Mahallesi Gölhisar Sokak'ta çöp toplama kamyonu, bisikletiyle seyreden Raşit Vahap Kuru'ya (18) çarptı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Kuru'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Kuru'nun cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından Arnavutköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Paksoy

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