Son dakika haber... Ankara'da şehitlikte arife yoğunluğu

Gelen son dakika haberine göre ANKARA'da şehit yakınları, Cebeci Şehitliği'nde şehitlerin mezarlarını arife günü ziyaret etti.

ANKARA'da şehit yakınları, Cebeci Şehitliği'nde şehitlerin mezarlarını arife günü ziyaret etti.

Kurban Bayramı arifesinde Cebeci Şehit Mezarlığı'nda yoğunluk yaşandı. Şehit yakınları, şehitlerin mezarlarını ziyaret ederek, Kur'an-ı Kerim okudu ve dua etti. Bazı şehit yakınları, ziyaret sırasında duygulanarak, gözyaşı döktü. Şehit Uzman Çavuş Melih Garip Ünsal'ın annesi Münevver Ünsal, "Bize göre bayram değil. Bizim bayramımız karanlık. Oğlum şehit olduğunda Kurban Bayramı'na 3 gün vardı. Bayramları sevmiyorum. Şerefi de onuru da çok büyük acısı daha büyük. Bekliyorsun, inanamıyorsun. 6 yıl oldu gelecek, diye hala bekliyorum" dedi.Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Lokman Aylar da "Ülkeyi bize vatan yapan kanlarını, canlarını feda eden şehitlerimizle bayramlaşmak için şehitliğimize geldik. Bu yiğitlerin hepsi bizler rahat edelim, diye canlarını feda ettiler. Evlatlarını babasız, babalarını evlatsız bıraktılar. Anneler evlatlarını feda ettiler. Kolay bedeller ödenmedi. Bize düşen de arife ve özel günlerinde şehit ailelerimizi yalnız bırakmamaktır" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Vuslat Ay