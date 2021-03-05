Son dakika haber... Ambulans ile ticari taksi çarpıştı: 1 yaralı
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Son dakika haber... Ambulans ile ticari taksi çarpıştı: 1 yaralı

05.03.2021 21:48 | Son Güncelleme: 05.03.2021 21:52
Son dakika haber... Ambulans ile ticari taksi çarpıştı: 1 yaralı

Son dakika 3. sayfa haberine göre Ordu'nun Ünye ilçesinde 112 ambulansı ile ticari taksinin çarpıştığı kazada 1 sağlıkçı yakalandı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde 112 ambulansı ile ticari taksinin çarpıştığı kazada 1 sağlıkçı yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Atatürk Mahallesi Devlet Sahil Yolu Samsun istikametinde ilerlemekte olan 52 TA 982 plakalı 112 ambulansı dönüş yaptığı sırada, karşı yönden gelmekte olan E.Y. yönetimindeki 52 T 5077 plakalı ticari taksi ile çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle ambulans içerisinde bulunan 1 sağlık görevlisi yaralanırken, olay yerine gelen başka bir ambulansla Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - ORDU

Son dakika haber... Ambulans ile ticari taksi çarpıştı: 1 yaralı
Son dakika haber... Ambulans ile ticari taksi çarpıştı: 1 yaralı
Son dakika haber... Ambulans ile ticari taksi çarpıştı: 1 yaralı
Son dakika haber... Ambulans ile ticari taksi çarpıştı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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