Son dakika haber! Afganistan Cumhurbaşkanı Gani suskunluğunu bozdu: "Kendi canı ve malı için devleti bırakarak kaçtı söylentilere inanmayın"
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Son dakika haber! Afganistan Cumhurbaşkanı Gani suskunluğunu bozdu: "Kendi canı ve malı için devleti bırakarak kaçtı söylentilere inanmayın"

Son dakika haber! Afganistan Cumhurbaşkanı Gani suskunluğunu bozdu: 'Kendi canı ve malı için devleti bırakarak kaçtı söylentilere inanmayın'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Edinilen son dakika haberine göre Afganistan'da Taliban'ın kontrolü ele geçirmesinin ardından ülkeyi terk eden Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani yayınladığı video mesajda, "Sizi sattı ve kendi canı ve malı için devleti bırakarak kaçtı söylentilere inanmayın.

Afganistan'da Taliban'ın kontrolü ele geçirmesinin ardından ülkeyi terk eden Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani yayınladığı video mesajda, "Sizi sattı ve kendi canı ve malı için devleti bırakarak kaçtı söylentilere inanmayın. Ben sadece bir tek elbise ve terliğimle vatanımı terk etmek zorunda kaldım" dedi.

Afganistan'da Taliban'ın kontrolü ele geçirmesinin ardından ülkeyi terk eden Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani suskunluğunu bozdu. Ailesi ile birlikte Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'ye yerleşen Gani sosyal medya hesabından video mesaj yayınlayarak, "Yeni kurulacak geçici hükümet için herkesi kapsayan ortak çalışma yapılmalı" ifadelerini kullandı.

"Benim ve devlet için mahrem olan şeyler maalesef diğer grubun eline geçmiştir"

Milyonlarca dolar ile ülkeyi terk ettiği iddialarını yalanlayan Gani, "Her kim size benim hakkımda sizi sattı, kendi canı ve malı için devleti bırakarak kaçtı derse inanmayın" ifadelerini kullanarak, "Çünkü beni öyle bir durumda bıraktılar ki terliğimi çıkarıp ayakkabımı giymeye bile fırsat bulamadan kitap, bilgisayar ve diğer manevi varlıklarımı geride bırakmak zorunda kaldım. Bu benim ve devlet için mahrem olan şeyler maalesef diğer grubun eline geçmiştir" dedi.

Gani, "Memleketten ayrılma durumum hiçbir zaman uluslararası güçlerle bahsi geçmemiştir bu olay aniden kendi güvenlik güçleri baskısıyla gerçekleşmiştir" ifadelerini kullandı.

"Ben sadece bir tek elbise ve terliğimle vatanımı terk etmek zorunda kaldım" diyen Gani, "Hakkımda söylenen parayı yurt dışına kaçırdı konusu tamamen yalan ve asılsızdır" dedi.

"Karzai ve Abdullah umarım başarılı olacaktır"

Afganistan'da kurulacak yeni hükümete değinen Gani, "Devam etmekte olan barış ve ortak hükümet çalışmalarına seçilen Karzai ve Abdullah'ı uygun buluyorum umarım başarılı olacaktır" dedi.

"Bu başarısızlık barışa yol açmıştır"

Gani, "Hem Taliban yönetimi hem de devletin siyasi yönetimi bir şekilde siyasi başarısızlığa uğradı ama bu başarısızlık barışa yol açmıştır. Bu barış görüşmelerinde Trump hükümetinin çabaları sonuç alamamıştır" ifadelerini kullandı.

Gani'den geri dönüş sinyali

"En son olarak size vereceğim en önemli mesajı ben kasıtlı olarak vatanımı terk etmedim ve kaçmadım şu an BAE'deyim ve daha fazla kanın dökülmesine engel oldum" diyen Gani, "Şu an Afganistan'a dönmek için istişare halindeyim tekrardan Afganistan'ın kendi değerlerine, itibarın ve adaletin sağlanması. Afgan halkının hakim olması, İslami kazanım ve elde ettiklerimizi korumak adına tekrardan beraber mücadele vereceğiz" dedi. - ABU DABİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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