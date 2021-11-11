Afgan uyruklu genç, yeğeninin evinde ölü bulundu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Afgan uyruklu genç, yeğeninin evinde ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Afgan uyruklu genç, yeğeninin evinde ölü bulundu -Afgan şahsın şüpheli ölümü üzerine soruşturma başlatıldı Sarıyer'de Afgan uyruklu bir kişi, yeğeninin evinde ölü bulundu.

SARIYER, İSTANBUL (İHA) - Afgan uyruklu genç, yeğeninin evinde ölü bulundu

-Afgan şahsın şüpheli ölümü üzerine soruşturma başlatıldı

İSTANBUL - Sarıyer'de Afgan uyruklu bir kişi, yeğeninin evinde ölü bulundu.

Sarıyer Ayazağa'da bir tekstil işletmesinde çalışan ve Türkiye'ye kaçak yollarla geldiği iddia edilen İkram Hasan'ın amcası olan Kudrettulah Muhammed Hassan (27), bir kaç gün önce yeğenini görmeye Türkiye'ye geldi. Yeğeniyle bir kaç gün zaman geçirdikten sonra 8 Kasım günü Muhammed Hassan, yeğeninin kaldığı evde hayatını kaybetti. İkram Hassan amcasının cansız bedenini görünce durumu hemen 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yapacak Kudretullah Muhammed Hasan'ın cansız bedenini Seyrantepe bedenini Adli Tıp Kurumuna kaldırdı. Afgan şahsın şüpheli ölümü ile ilgili inceleme başlatılırken, polis ekipleri yeğeninin ifadesini almak için karakola götürdü.

Afgan uyruklu genç, yeğeninin evinde ölü bulundu

Afgan uyruklu genç, yeğeninin evinde ölü bulundu

Afgan uyruklu genç, yeğeninin evinde ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı / Hasan Zahid Ezim - Son Dakika Haberleri
Türkiye'den sınır dışı edilen DEAŞ üyesi, ülkeye yeniden giriş yapmak isterken yakalandı

Türkiye'den sınır dışı edilen DEAŞ üyesi, ülkeye yeniden giriş yapmak isterken yakalandı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title