Son dakika haber | ABD'de belediye başkanlarından "Kentlere federal kuvvet gönderilmesi yasaklansın" talebi
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Son dakika haber | ABD'de belediye başkanlarından "Kentlere federal kuvvet gönderilmesi yasaklansın" talebi

Son dakika haberi: NEW ABD'de 6 kentin belediye başkanı, Donald Trump yönetimi tarafından şehirlere federal güvenlik gücü gönderilmesinin yasa dışı kabul edilmesi için Kongre'ye başvurdu.

Son dakika haber | ABD'de belediye başkanlarından
28.07.2020 02:43 | Son Güncelleme: 28.07.2020 02:46

NEW ABD'de 6 kentin belediye başkanı, Donald Trump yönetimi tarafından şehirlere federal güvenlik gücü gönderilmesinin yasa dışı kabul edilmesi için Kongre'ye başvurdu.

Portland, Seattle, Chicago, Kansas City, Albuquerque ve Washington DC şehirlerinin belediye başkanları Kongre'deki Temsilciler Meclisi ve Senato liderlerine mektup gönderdi.

Kongre'den, federal kuvvetlerin şehirlere gönderilmeden önce yerel yönetimlerle görüşülüp, onaylarının alınmasını isteyen belediye başkanları, ayrıca federal kuvvetlerin kimlik ve araçlarının açık bir şekilde belli edilmesi ve kalabalıkları kontrol etme yetkilerine sınırlamalar getirilmesi için yasa çıkarılmasını talep etti.

Mektupta, "Trump hükümeti, yerel yönetimlerin itirazına rağmen federal kuvvetleri korkunç bir şekilde kentlerde kullanamamalı" ifadesine yer verildi.

-"Orada olmasalardı o binalar bir gün dayanmazdı"

ABD Başkanı Donald Trump ise dün twitter hesabından, federal kuvvetlerin Portland'da, federal kamu binalarını korumak için bulunduğunu savunarak, "Orada olmasalardı o binalar bir gün dayanmazdı." mesajını paylaştı.

Yetkililer tarafından, İç güvenlik Bakanlığının Portland'a 50 Gümrük ve Sınır Koruma muhafızını daha yollayacağı kaydedildi.

Öte yandan, Portland'da dün de federal kuvvetlerle göstericiler arasında çatışmaların yaşandığı, polisin protestoculara karşı göz yaşartıcı gaz kullandığı belirtildi.

Geçen haftadan beri federal güvenlik güçleri ile protestocular arasında süren çatışmalarda 28 kişi, polise saldırma, kundakçılık ve mülkiyete zarar verme gibi suçlamalarla gözaltına alınmıştı.

Federal güvenlik güçleri hakkında süren tartışmalar üzerine geçen hafta, ABD Adalet Bakanlığı Bağımsız Denetleme Kurumunun, Portland ve başkent Washington DC'deki güç kullanımı konusunda soruşturma kararı aldığı bildirilmişti.

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Kaynak: AA

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