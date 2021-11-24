Son dakika haber | 7 çocuk annesi eşini öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet

ANTALYA (DHA) - ANTALYA'nın Serik ilçesinde, kızının düğünü için barışan eşi 7 çocuk annesi Dudu Çağın'ı (40) bıçaklayarak öldüren Metin Çağın (41), ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Dudu Çağın'ın babası Durmuş Kara, "Az da olsa yüreğimize su serpildi. Gerçekten zor bir durum Allah kimsenin başına vermesin. Her gün onun acısını çekip ağlıyoruz" dedi.

Serik'te 7 çocuk annesi Dudu Çağın, şiddet gördüğü için babasının evine yerleşip, uzaklaştırma kararı aldırdığı eşi Metin Çağın ile 9 ayın ardından kızının düğünü için 16 Ağustos 2020'de barıştı. Bir gün sonra yapılan düğünün ardından Metin Çağın, 'Sürpriz yapacağım' diyerek Dudu Çağın'ı terk ettiği eve çağırdı. Çift, Merkez Mahallesi 2100 Sokak'ta 18 Ağustos günü saat 18.00 sıralarında buluştu. Kıskançlık yüzünden çıkan tartışmada Metin Çağın, Dudu Çağın'ı boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayıp, öldürdü. Metin Çağın, olayın ardından babası Hüseyin Çağın'ı telefonla arayıp, "Hakkınızı helal edin" dedikten sonra kaçtı.

Dudu Çağın'ın ölmeden 2 gün önce düğünü yapılan kızı Emine Çağın, 6 aylık bebeği Songül'ü kucağına alıp, "Beni evlendirdi düğünümü gördü ama torununu görmek nasip olmadı" dedi.