Son dakika haber... 6'ncı kattan düşen Sevcan, hayatını kaybetti
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Son dakika haber... 6'ncı kattan düşen Sevcan, hayatını kaybetti

15.02.2021 13:48 | Son Güncelleme: 15.02.2021 14:01
Son dakika haber... 6'ncı kattan düşen Sevcan, hayatını kaybetti

Son dakika habere göre SAMSUN'da 6'ncı katın penceresinden düşen Sevcan D. (39), hayatını kaybetti.

SAMSUN'da 6'ncı katın penceresinden düşen Sevcan D. (39), hayatını kaybetti.

Olay, saat 09.30 sıralarında Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. Binanın 6'ncı katındaki penceresinden düşen Sevcan D.'nin yerde hareketsiz yatarken görenler, durumu 112 Acil'e bildirdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri Sevcan D.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. İzmir'de yaşadığı ve tedavisi için Samsun'a geldiği öğrenilen Sevcan D.'nin cansız bedeni, otopsi için Eğitim Araştırma Hastanesi Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.Pencereden düştüğü değerlendirilen kadının ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tayfur KARA

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