Son dakika haber: 5 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 20 gözaltı (2) - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber: 5 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 20 gözaltı (2)

Demirören Haber Ajansı, Tayfur Kara - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haber: 5 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 20 gözaltı (2)

Son dakika haberler... 2 KİŞİ TUTUKLANDISamsun merkezli 5 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınıp sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan 11 şüpheliden 2'si tutuklandı, 9 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SAMSUN (DHA) - 2 KİŞİ TUTUKLANDI

Samsun merkezli 5 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınıp sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan 11 şüpheliden 2'si tutuklandı, 9 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Demirören Haber Ajansı / Tayfur Kara - Güncel

Samsun, Bahis, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title