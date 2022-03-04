Son dakika haber: 5 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 20 gözaltı (2)
Demirören Haber Ajansı, Tayfur Kara - Güncel
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Son dakika haberler... 2 KİŞİ TUTUKLANDISamsun merkezli 5 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınıp sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan 11 şüpheliden 2'si tutuklandı, 9 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
SAMSUN (DHA) - 2 KİŞİ TUTUKLANDI
Samsun merkezli 5 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınıp sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan 11 şüpheliden 2'si tutuklandı, 9 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Demirören Haber Ajansı / Tayfur Kara - Güncel