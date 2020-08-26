Yakınlarının 4 gündür haber alamadığı kadın, evinde ölü bulundu Kahramanmaraş'ta, yakınlarının 4 gündür haber alamadığı 50 yaşındaki Nermin Coşkun, evinde ölü olarak bulundu. Kadının kesin ölüm nedeni yapılacak otopsiden sonra ortaya çıkacak.

Kahramanmaraş'ta yakınlarının 4 gündür haber alamadığı Nermin Coşkun (50), evinde ölü olarak bulundu.

Olay, Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Yalnız yaşayan Nermin Coşkun'un yakınları, en son cumartesi günü görüştükleri ve o günden sonra bir daha haber alamadıkları kadının evine gitti ancak kapıyı açan olmadı.

ÖLÜ OLARAK BULUNDU



Coşkun'un yakınları polisi arayarak yardım istedi. Çilingir yardımıyla eve giren polis ekipleri, Nermin Coşkun'u ölü olarak buldu.

KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİDE ORTAYA ÇIKACAK

Kadının cumartesi günü öldüğü belirlenirken, kesin ölüm nedeninin yapılacak otopside ortaya çıkacağı belirtildi.

Kaynak: DHA