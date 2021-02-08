Son dakika gündem: Türk Kızılay Şubesinden Silopi Devlet Hastanesine ziyaret
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Son dakika gündem: Türk Kızılay Şubesinden Silopi Devlet Hastanesine ziyaret

08.02.2021 14:59 | Son Güncelleme: 08.02.2021 15:02
Son dakika gündem: Türk Kızılay Şubesinden Silopi Devlet Hastanesine ziyaret

Son dakika habere göre Türk Kızılay Silopi Şube Başkanı Murat Tatar, Silopi Devlet Hastanesini ziyaret etti.

Türk Kızılay Silopi Şube Başkanı Murat Tatar, Silopi Devlet Hastanesini ziyaret etti.

Başhekim Mehmet Tolog ile görüşen Tatar, daha sonra sağlık çalışanlarına çeşitli ikramlarda bulundu.

Tatar, salgın ile mücadelede sağlık çalışanlarının özveri ile görev yaptığını belirterek, tüm sağlık personeline hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Şamil Aliağaoğlu

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