TPAO Batman Bölge Müdürlüğü'nde yangın (2)
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TPAO Batman Bölge Müdürlüğü'nde yangın (2)

Demirören Haber Ajansı / Arif Arslan - Haberler | Güncel
TPAO Batman Bölge Müdürlüğü'nde yangın (2)

YANGIN 3 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDITürkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Batman Bölge Müdürlüğünün sosyal tesislerinde çıkan yangın 3 saatte kontrol altına alındı.

YANGIN 3 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Batman Bölge Müdürlüğünün sosyal tesislerinde çıkan yangın 3 saatte kontrol altına alındı. 

TPAO Bölge Müdürlüğü içerisindeki misafirlerin konaklandığı yer olarak bilinen Kristal Park'taki 3 yapının çatı katlarında çıkan yangına, Batman Belediyesi ve TÜPRAŞ'ın itfaiye ekiplerinin yanı sıra polis ekipleri de Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ile müdahale etti. Yaklaşık 100 personelin katılımıyla müdahale edilen yangın, 3 saatte kontrol altına alındı.

Söndürme çalışmalarının ardından hasar tespiti yapılırken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.


TPAO Batman Bölge Müdürlüğü'nde yangın (2)
TPAO Batman Bölge Müdürlüğü'nde yangın (2)
TPAO Batman Bölge Müdürlüğü'nde yangın (2)
TPAO Batman Bölge Müdürlüğü'nde yangın (2)
TPAO Batman Bölge Müdürlüğü'nde yangın (2)
TPAO Batman Bölge Müdürlüğü'nde yangın (2)
TPAO Batman Bölge Müdürlüğü'nde yangın (2)
TPAO Batman Bölge Müdürlüğü'nde yangın (2)
TPAO Batman Bölge Müdürlüğü'nde yangın (2)
TPAO Batman Bölge Müdürlüğü'nde yangın (2)
TPAO Batman Bölge Müdürlüğü'nde yangın (2)
TPAO Batman Bölge Müdürlüğü'nde yangın (2)
TPAO Batman Bölge Müdürlüğü'nde yangın (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Arif Arslan

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2021 15:21:46. #1.15#
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