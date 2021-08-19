Son dakika gündem: Selin vurduğu odunlar arasında serinlemek için denize girdiler

Son dakika gündem haberine göre - Selin vurduğu odunlar arasında serinlemek için denize girdiler Bir yanda hayatta kalma mücadelesi diğer tarafta deniz sefası Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'da denize sürüklenen odun ve tomrukların sahile vurdu.

- Selin vurduğu odunlar arasında serinlemek için denize girdiler

Bir yanda hayatta kalma mücadelesi diğer tarafta deniz sefası

KASTAMONU - Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'da denize sürüklenen odun ve tomrukların sahile vurdu. Sıcaktan bunalan vatandaşlar, odun ve tomruklara aldırış etmeden serinlemek için denize girdi.

Kastamonu'da 11 Ağustos'ta etkili olan şiddetli yağmur sonrasında meydana gelen sel Abana, Azdavay, Çatalzeytin, Pınarbaşı, Bozkurt, Cide, İnebolu ve Küre ilçelerinde büyük yıkıma neden oldu. Yağış sonrası meydana gelen sel sebebiyle onlarca araç sürüklendi, onlarca iş yeri ve ev sular altında kaldı. Sel sularıyla birlikte ormandan gelen çok sayıda ağaç ve tomruklar Ezine Çayı'nın taşmasıyla denize sürüklendi. Denize sürüklenen ağaç ve tomruklar sahile vurdu. Havaların ısınmasıyla sıcaktan bunalan vatandaşlar, Abana ilçesinde sahilde biriken ağaç ve tomruklara aldırış etmeden serinlemek için denize girdi.

Diğer taraftan 1 hafta önce yaşanan sel felaketinde AFAD Başkanlığı, yaptığı bilgilendirmede şu ana kadar 77 kişinin hayatını kaybettiği ve halen 34 kişinin de arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Kastamonu'da ise 62 kişi sel afetinde hayatını kaybetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Vedat Yunus İkizoğlu