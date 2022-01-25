Son dakika gündem: OTOMOBİLİN TAKLA ATTIĞI KAZA KAMERADA

SÜRMENE, TRABZON (DHA) - TRABZON'un Sürmene ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil, çıktığı kaldırımda takla atıp, park halindeki 2 araca çarptı. Devrilen otomobildeki 2 kişi yaralanırken, kaza anı da mobese kamerasına yansıdı.

Kaza dün saat 12.00 sıralarında Köprübaşı-Sürmene kara yolunda meydana geldi. Köprübaşı ilçesinden Sürmeye giden 61 AEM 145 plakalı Gökhan Karataş (25) idaresindeki otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kaldırıma çarparak takla attı. Otomobil, çıktığı kaldırımda park halindeki 2 araca çarparak durabildi. Kazada otomobildeki sürücü ile yanındaki Tolga Taşkın, yaralandı, park halindeki içi boş araçlarda da hasar oluştu. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekibince ilk müdahalede bulunulan yaralılar, Sürmene Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Öte yandan kaza sırasında kaldırımda kimsenin bulunmaması olası bir can kaybını önlerken, kaza anı ise mobese kamerasına yansıdı. Görüntülerde hızla ilerleyen otomobilin hızla kaldırıma çarpıp, takla atarak park halindeki 2 araca çarptığı görülüyor.