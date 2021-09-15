Son dakika gündem: İstanbul'da bir iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu - Haberler
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Son dakika gündem: İstanbul'da bir iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu

AA / Muhammed Gencebay Gür - Haberler | Güncel
Son dakika gündem: İstanbul'da bir iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu

Son dakika gündem haberi: İstanbul Kadıköy'de, üç katlı iş yerinde çıkan yangın söndürüldü.

İstanbul Kadıköy'de, üç katlı iş yerinde çıkan yangın söndürüldü.

Osmanağa Mahallesi Halitağa Caddesi'ndeki 3 katlı iş yerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine, olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye görevlilerince kısa sürede kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Yangında, iş yerinde hasar oluştu.

Yangını gördükten sonra itfaiye ekiplerine haber veren Şevki Yazan, "Ben otoparkta görevliyim. Bir patlama sesi duydum, yangın tüpüyle müdahale ettim ama başaramadım. Hatta kollarım kızardı şu an, sonra itfaiyeyi aradım. Büyük bir patlama sesi duydum. Patlamanın etkisiyle bizim de iş yerimizin camları kırıldı." dedi.

AA / Muhammed Gencebay Gür - Son Dakika Haberleri
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