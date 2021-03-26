Son dakika gündem: Guatemala'daki Pacaya Yanardağı'nda meydana gelen patlama
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Son dakika gündem: Guatemala'daki Pacaya Yanardağı'nda meydana gelen patlama

Anadolu Ajansı / Luis Vargas - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Pacaya Yanardağı'ndan detaylar Yerleşim yerlerine saçılan küller Bölge halkının külleri temizlemesi Bölgede yaşayan vatandaşlarla röportajLatin Amerika ülkelerinden Guatemala'da bulunan Pacaya Yanardağı'nda meydana gelen patlamanın ardından çevredeki yerleşim yerlerine...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Pacaya Yanardağı'ndan detaylar

Yerleşim yerlerine saçılan küller

Bölge halkının külleri temizlemesi

Bölgede yaşayan vatandaşlarla röportaj

Latin Amerika ülkelerinden Guatemala'da bulunan Pacaya Yanardağı'nda meydana gelen patlamanın ardından çevredeki yerleşim yerlerine gelen volkanik kum ve küller bölge halkı tarafından temizleniyor.

Son dakika gündem: Guatemala'daki Pacaya Yanardağı'nda meydana gelen patlama
Son dakika gündem: Guatemala'daki Pacaya Yanardağı'nda meydana gelen patlama
Son dakika gündem: Guatemala'daki Pacaya Yanardağı'nda meydana gelen patlama
Son dakika gündem: Guatemala'daki Pacaya Yanardağı'nda meydana gelen patlama

Kaynak: Anadolu Ajansı / Luis Vargas

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