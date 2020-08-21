Son dakika gündem: ERZİNCAN Komandolar çocuklarla futbol oynadı, alay komutanı kaleci oldu Son dakika habere göre Komandolar çocuklarla futbol oynadı, alay komutanı kaleci olduERZİNCAN İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli komandolar merkeze bağlı Karadiğin Köyü'nde çocuklara önce forma ve ayakkabı hediye etti, daha sonra birlikte futbol oynadı.

Komandolar çocuklarla futbol oynadı, alay komutanı kaleci oldu

ERZİNCAN İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli komandolar merkeze bağlı Karadiğin Köyü'nde çocuklara önce forma ve ayakkabı hediye etti, daha sonra birlikte futbol oynadı. Maçta kalecilik yapan İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Halil Altıntaş, ise çocuklardan bol bol gol yedi.

Erzincan Jandarma Komutanlığı'nda görevli komandolar, bir süre önve kent merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan Karadiğin köyünde geçerken top oynayan çocuklarla sohbet etti. Çocuklar, komandolardan forma ve top talebinde bulundu. Çocukların isteğini unutmayan komandolar, kendi imkanlarıyla temin ettikleri forma ve spor ayakkabılarını alarak Karadiğin köyünde götürdü. Erzincan İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Halil Altıntaş'ın da katıldığı etkinlikte komandolar, forma ve ayakkabı hediye ettikleri 15 çocuğu sevindirdi. Forma ve spor ayakkabıları gören çocuklar büyük bir sevinç yaşadı. Hediye edilen forma ve ayakkabılarını giyen çocuklar komandolarla tek kale maç yaptı. İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Halil Altıntaş'ın eğlenceli maçta çocukların gollerine engel olamadı.

Erzincan İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Halil Altıntaş, jandarma timlerinin görevi sırasında tesadüfen köyden geçtiğini belirterek; 'Bizden bazı isteklerde bulunmuşlar. Bizim ayakkabıya ve spor malzemesine ihtiyacımız var demişsiniz. Bizlerde sizlere bir sürpriz yapmak için komando abileriniz ile buraya kadar geldik. Şimdi sizlere malzemelerinizi dağıtacağız ve arkadaki abileriniz ile kıran kırana bir maç yapacağız. Ama pandemi kurallarına uyacağız ve maskelerimizi çıkartmayacağız" diye konuştu.

Forma ve spor ayakkabılarına kavuşan çocuklar ise; 'Asker abiler geldi. Biz maç yapacaktık. Ayakkabımız yoktu. Formamız yoktu. Asker abiler bize sürpriz yaptı. Forma ve ayakkabıyı getirdiler. Onlara çok teşekkür ederiz. Çok mutlu olduk" dediler. Futbol maçı sonrasında ise Jandarma Arama Kurtarma Köpeği Bulut, tarafından çocuklara mini bir gösteri yapıldı. Gösterinin ardından çocuklar Bulut köpeği bir süre sevdikten sonra komutan ve komando timleri köyden ayrıldılar.

Kaynak: DHA