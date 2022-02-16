Anayasa Mahkemesi yeni üyesi Kenan Yaşar, yemin etti - Haberler
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Anayasa Mahkemesi yeni üyesi Kenan Yaşar, yemin etti

AA - Güncel
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Anayasa Mahkemesi yeni üyesi Kenan Yaşar'ın öz geçmişinin okunması Anayasa Mahkemesi yeni üyesi Kenan Yaşar'ın yemin etmesi Anayasa Mahkemesi yeni üyesi Kenan Yaşar'ın cübbe giymesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salondan çıkışı ANKARA - Anayasa Mahkemesi yeni üyesi Kenan Yaşar, yemin etti.

Anayasa Mahkemesi yeni üyesi Kenan Yaşar'ın öz geçmişinin okunması

Anayasa Mahkemesi yeni üyesi Kenan Yaşar'ın yemin etmesi

Anayasa Mahkemesi yeni üyesi Kenan Yaşar'ın cübbe giymesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salondan çıkışı

ANKARA - Anayasa Mahkemesi yeni üyesi Kenan Yaşar, yemin etti.

Anayasa Mahkemesi yeni üyesi Kenan Yaşar, yemin etti

Anayasa Mahkemesi yeni üyesi Kenan Yaşar, yemin etti

Anayasa Mahkemesi yeni üyesi Kenan Yaşar, yemin etti

AA - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Binali Yıldırım, Bekir Bozdağ, Kenan Yaşar, Güncel, Haberler

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