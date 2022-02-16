Anayasa Mahkemesi yeni üyesi Kenan Yaşar, yemin etti
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Anayasa Mahkemesi yeni üyesi Kenan Yaşar'ın öz geçmişinin okunması Anayasa Mahkemesi yeni üyesi Kenan Yaşar'ın yemin etmesi Anayasa Mahkemesi yeni üyesi Kenan Yaşar'ın cübbe giymesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salondan çıkışı ANKARA - Anayasa Mahkemesi yeni üyesi Kenan Yaşar, yemin etti.
Anayasa Mahkemesi yeni üyesi Kenan Yaşar'ın öz geçmişinin okunması
Anayasa Mahkemesi yeni üyesi Kenan Yaşar'ın yemin etmesi
Anayasa Mahkemesi yeni üyesi Kenan Yaşar'ın cübbe giymesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salondan çıkışı
ANKARA - Anayasa Mahkemesi yeni üyesi Kenan Yaşar, yemin etti.