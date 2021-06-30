Son dakika gündem: Cezayir'deki İslami eğilimli Barış Toplumu Hareketi Partisi kurulacak hükümete katılmayı reddetti

Son dakika haber... Cezayir'deki en büyük İslami eğilimli parti olan Barış Toplumu Hareketi, son seçim sonuçlarının ışığında kurulacak hükümetin bir parçası olmayacağını duyurdu.

Cezayir'deki en büyük İslami eğilimli parti olan Barış Toplumu Hareketi, son seçim sonuçlarının ışığında kurulacak hükümetin bir parçası olmayacağını duyurdu.

Barış Toplumu Hareketi Partisi Şura Konseyi, Cumhurbaşkanlığından hükümete katılmaları için gelen teklifi değerlendirmek üzere olağanüstü toplandı.

Toplantının ardından Barış Toplumu Hareketi Başkanı Abdurrezzak Mukri, yaptığı yazılı açıklamada, Şura Konseyinin kurulacak hükümete katılmama kararı aldığını ve parti yönetiminin bu kararı Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'a ilettiğini belirtti.

Partinin hükümete katılmayı reddetmesinin nedenini açıklamayan Mukri'nin bu konuda basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

Cezayir'de 12 Haziran'da yapılan genel seçimlerde geleneksel partiler olarak kabul edilen Ulusal Kurtuluş Cephesi (UKC) ve Demokratik Ulusal Birlik'in (RND) Meclisteki temsil gücü gerilerken, İslami eğilimli partiler yükselişe geçti.

Muhaliflerin bir kesiminin boykot çağrısı yaptığı seçimleri 98 sandalye ile UKC birinci sırada tamamladı. 407 sandalyeli Meclise bağımsızlar 84, Barış Toplumu Hareketi 65, RND 58, Gelecek Partisi 48, Ulusal Bina Hareketi 39, Adalet ve Kalkınma Cephesi Partisi de 2 milletvekili gönderdi.

Başbakan Abdulaziz Cerad, kesin sonuçların açıklanmasının ardından 24 Haziran'da Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'a istifasını sunmuştu.

Tebbun, 26 Haziran'da yeni hükümeti kurmak için seçimleri kazanan partilerin liderleri ve bağımsız liste temsilcileriyle görüşmelere başlamıştı. Bu kapsamda Tebbun, 27 Haziran'da Barış Toplumu Hareketi Başkanı Mukri liderliğinde bir heyeti de kabul etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Safiye Karabacak