Son dakika gündem: 6 yıl hapisle aranan FETÖ şüphelisi eski polis yakalandı
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Son dakika gündem: 6 yıl hapisle aranan FETÖ şüphelisi eski polis yakalandı

Son dakika gündem: 6 yıl hapisle aranan FETÖ şüphelisi eski polis yakalandı
Demirören Haber Ajansı / Ömer Koç - Haberler | Güncel

Son dakika haber: KAHRAMANMARAŞ'ta jandarmanın yaptığı operasyonda FETÖ'ye üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan eski polis H.A. (31), yakalandı.

KAHRAMANMARAŞ'ta jandarmanın yaptığı operasyonda FETÖ'ye üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan eski polis H.A. (31), yakalandı.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), FETÖ'ye üye olduğu iddiasıyla Adıyaman'da yargılandığı davada 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan H.A.'nın Güneşevler Mahallesi'ndeki evinde saklandığını tespit etti. KHK ile polislikten ihraç edilen H.A., ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.A., tutuklanarak cezaevine konuldu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer Koç

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